Febre maculosa é potencialmente fatal, mas tem tratamento; entenda

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Estado de Administração (Sead) lançou no Diário Oficial desta terça-feira, 13, edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores para a educação escolar indígena.

Há vagas para professor de nível superior, professor de nível médio e professor de nível fundamental, para trabalhar com alunos indígenas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, com alunos do ensino fundamental do sexto ao nono, anos finais, e ensino médio.



As inscrições iniciam nesta terça-feira, 13 de junho, e se encerram no dia 30 de junho. Os professores indígenas interessados devem acessar o site da Secretaria de Educação e preencher o formulário de inscrição. No último dia do prazo, as inscrições encerrarão ao meio-dia e a entrega da documentação à mesa receptora, às 17h.

Há vagas para professores indígenas em diversos municípios acreanos, como Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Jordão, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves.

O processo seletivo será composto de uma única fase, a análise curricular. O candidato deverá ser membro de um povo indígena ao qual venha a se candidatar à vaga de docente e, além disso, precisa residir na comunidade para onde se candidatou à vaga.

por Agência de Noticias do Acre

