Lula cita estimativa que programa de desconto para compras de carros pode durar só um mês

O Conselho Diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) informou nesta segunda-feira, 12, que a autarquia trabalha com um prazo de até 60 dias para concluir o cruzamento de dados e apresentar a lista dos selecionados nas três modalidades do Programa CNH Social 2023. Com as inscrições finalizadas no último dia 3 de junho, este ano serão oferecidas cinco mil vagas para primeira habilitação, adição e mudança de categoria.

O novo decreto que instituiu o maior programa de inclusão social da história do Departamento, prevê a execução do CNH Social durante os quatro anos da segunda gestão Gladson Cameli. Ao fim de 2026 o governo do Estado, por meio do Detran, vai ter ofertado mais de 22 mil vagas para todas as cidades do Acre, de acordo com os critérios previstos em edital.

“O trabalho que estamos realizando neste momento é minucioso e demanda um pouco mais de tempo. Recebemos as informações do Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) e estamos realizando tratativas com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) sobre a análise das notas daqueles inscritos na modalidade estudantil. Nossa previsão é de até 60 dias, mas estamos trabalhando para publicar o quanto antes”, afirmou o Diretor de Operações do Detran, Anderson Castro.

O CNH Social tem como principal critério de seleção a renda do candidato, por isso a necessidade de estar inscrito no CadÚnico. Na edição de 2022, foram mais de duas mil pessoas selecionadas e quase todas já encerraram seus processos de habilitação ou estão em vias de se habilitar. A iniciativa é totalmente gratuita e possibilita até três retestes aos candidatos que por ventura não consigam ser aprovados nos exames.

Por Eduardo Gomes- Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram