Homem é preso por estuprar ex-mulher no interior do Acre

Ao longo da manhã desta terça-feira, 13, policiais militares de serviço no município de Feijó, no interior do Acre, prenderam 9 homens que teriam planejado e executado um furto em uma loja de acessórios para celular, durante a última madrugada.

Os militares, que assumiram o serviço pela manhã já sabendo do crime, receberam informações de populares sobre o paradeiro de um dos homens que participaram do furto. No endereço, na presença da própria mãe, o suspeito confirmou ter participado da ação e indicou outros comparsas.

No decorrer da manhã, um a um os criminosos foram sendo localizados e conduzidos à delegacia. Inicialmente negavam participação, no entanto após algumas contradições, confessavam e apontavam outros criminosos. Os três últimos foram encontrados na mesma residência, e apontaram o local onde estaria escondido o material furtado.

Entre os itens recuperados pela PM tinha tabletes, celulares, notebooks, fones de ouvido, controles de receptor, caixas de som, capinhas de celular, cabos diversos e outros acessórios, a maioria em grandes quantidades. Todo o material foi entregue na delegacia local para posterior devolução aos donos.

Assessoria de Comunicação da PMAC

