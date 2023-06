Governo do Estado avança nos preparativos para a Expoacre 2023

O governo do Estado está coordenando o processo de limpeza e conservação do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, para a maior feira agropecuária do Acre, a Expoacre 2023. Atualmente, o espaço está recebendo equipes de limpeza e técnicos em infraestrutura, da Secretaria de Obras Públicas (Seop) e do Departamento de Estrada de Rodagens do Acre (Deracre), além dos expositores e órgãos parceiros, que organizam seus estandes e estruturas de concreto para receber o público no período de 29 de julho a 6 de agosto.



Em abril, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), visando definir os serviços a serem executados no espaço, juntamente com o Deracre, realizaram uma série de inspeções com a finalidade de organizar o planejamento de obras para a Expoacre 2023.

Em maio, o Parque recebeu uma visita do secretário de Governo do Acre e coordenador da Expoacre, Alysson Bestene, acompanhado da equipe técnica da Seop, para verificar as condições do espaço de exposições, em razão de sua longa utilização como abrigo das famílias atingidas pelas enchentes e enxurradas.



“O objetivo deste ano é melhorar a trafegabilidade e a segurança no acesso ao Parque de Exposições. A ideia é que tenhamos um parque ampliado, principalmente voltado para o agronegócio, onde haverá uma vitrine laboratorial dos produtos que serão expostos, em especial dos grãos como o milho, a soja e o café”, afirma o secretário Alysson Bestene.

Através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o parque será totalmente monitorado por câmeras, garantindo a segurança dos expositores e, principalmente, do público.

“Temos trabalhado muito para fazer a melhor feira de todos os tempos”, afirma o coordenador da Expoacre, Alysson Bestene.

“Cada vez mais as expectativas se elevam, pois temos grandes parcerias com a iniciativa privada e com os países vizinhos, Peru e Bolívia. Então, temos trabalhado muito para fazer a melhor feira de todos os tempos”, conclui o coordenador da Expoacre.

Por Miguel França- Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

