Polícia Civil captura mais três suspeitos de invasão ao Hospital de Feijó

Um homem não identificado foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido a golpes de faca e terçado na noite do último sábado, 10, no Ramal Açaí, no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o homem supostamente teria tentado estuprar duas crianças. Membros de uma organização criminosa que domina a região quando souberam do ocorrido, se juntaram e conseguiram abordar o homem e em seguida começaram a ferir a vítima a golpes de faça e terçado. Para não morrer o homem ainda conseguiu correr e pedir ajuda a populares.

A ambulância do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Davi Sahid- ac24horas

