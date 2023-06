Onda de frio deve atingir o Acre nesta terça com temperatura de até 14°C

O governo federal lançou um novo formato do Bolsa Família em 2023. A nova parcela do benefício agora conta com, além dos R$ 600, os adicionais a depender da formação da família. Para este mês de junho, o calendário de pagamento já foi anunciado e haverá dinheiro nos próximos dias.

O mês de junho é marcado por mais um valor extra para os beneficiários do Bolsa Família. O governo federal inicia neste mês, via Caixa Econômica Federal, o pagamento extra para adolescentes e gestantes do programa. Os valores extras são somados à parcela de R$ 600, paga mensalmente às famílias.

Porém, o Benefício Variável Familiar é incorporado no Bolsa Família de forma diferente. Enquanto o Benefício Primeira Infância, de R$ 150, é multiplicado pelo número de crianças da família que estiverem na faixa etária entre zero e 7 anos incompletos, o Benefício Variável, paga R$ 50 uma única vez no mês para as famílias que tiverem crianças maiores, adolescentes e/ou grávidas.

Qual será o valor do Bolsa Família em junho?

.Cada integrante da família tem direito a R$ 142, isso vale para todos os beneficiários;

.Com a soma, cada família deverá receber ao menos R$ 600 por mês;

.R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos;

.R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18, gestantes e mulheres que estejam amamentando;

Esses valores são cumulativos. E o governo terá que corrigi-los, no máximo, em dois anos. Os pagamentos do novo Bolsa Família começaram em março com valor médio de R$ 670.

O texto prevê também o “benefício extraordinário de transição” que atende às famílias que recebiam anteriormente o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda do governo de Jair Bolsonaro.

Calendário do Bolsa Família de junho

O calendário do Bolsa Família 2023 vai continuar seguindo a ordem de liberação dos pagamentos de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os depósitos serão realizados sempre de segunda a sexta-feira, com depósito um dia para cada grupo.

A Caixa anunciou uma mudança na dinâmica dos pagamentos. A partir de agora, a família cujo depósito cai numa segunda-feira poderá movimentar o dinheiro na conta já no sábado anterior.

Como nos anos anteriores, para saber a data em que irá receber o benefício o cidadão deve verificar o dígito final do NIS. Após verificar o número final do NIS basta verificar no calendário qual a data prevista para o dinheiro cair na conta.

Calendário de junho

NIS final 1 – 19 de junho;

NIS final 2 – 20 de junho;

NIS final 3 – 21 de junho;

NIS final 4 – 22 de junho;

NIS final 5 – 23 de junho;

NIS final 6 – 26 de junho;

NIS final 7 – 27 de junho;

NIS final 8 – 28 de junho;

NIS final 9 – 29 de junho;

NIS final 0 – 30 de junho.

por gabriela pitão fdr

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram