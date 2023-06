Luciano Hang faz acordo com Gleisi Hoffmann e encerra processo

Empresário havia ganhado R$ 25 mil por danos morais da presidente do PT

O empresário Luciano Hang, dono da varejista Havan, fez um acordo com a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e encerrou um processo por danos morais que movia na Justiça de Santa Catarina. O empresário, conhecido como “Véio da Havan” abriu mão de receber R$ 25 mil para encerrar a pendenga, segundo a coluna de Ancelmo Góes, no jornal “O Globo”. Com o acordo costurado entre os dois, as partes se comprometem a não entrar mais com recursos.

Em julho do ano passado, Hang havia ganhado a indenização após a parlamentar ter dito que ele ganha dinheiro em cima da sonegação de impostos. Hang, por sua vez, também foi condenado por publicações que fez contra Gleisi. A Justiça determinou que ele deveria pagar R$ 15 mil por ter feito um gesto obsceno direcionado a ela e ter afirmado que o relacionamento dela com o deputado Lindbergh Farias teria começando no “PTinder”.

Por O Tempo Brasília

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram