Faccionados incendeiam residência de casal de detentos em periferia de Rio Branco

Policiais militares que atuam em Porto Acre apreenderam uma arma de fogo na zona rural do município, o fato aconteceu no último domingo, 11.

Os militares receberam informações de que um indivíduo estava efetuando disparos na vila Caquetá, se deslocaram ao endereço e encontraram o suspeito deitado ao solo, próximo a um veículo, uma pistola foi encontrada dentro do automóvel.

Colhendo informações os policiais descobriram que o homem, aparentemente embriagado, efetuou vários disparos com a arma de fogo, acertando também na porta do próprio veículo.

A equipe policial conduziu o homem à delegacia para que fossem tomadas as medidas necessárias ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC

