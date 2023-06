PM apreende arma de fogo em Sena Madureira

No Estado com Acre, com aproximadamente 900 mil habitantes, tramitam no Poder Judiciário do Acre 9,3 mil processos criminais contra mulheres. Em Rio Branco, 6,7 mil processos, seguida pela segunda maior cidade, Cruzeiro do Sul, com 1,1 mil processos.

Em Manoel Urbano, segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado, 67 processos criminais contra mulheres tramitam na comarca do município.

O município do vale do Purus vem nos últimos anos registrando casos bárbaros de feminicídios.

Veja abaixo a lista completa de cada município:

Por Marcio Levi- Purus Acontece

