Morre Sebastião Barbosa e ex-vereador de Sena Madureira

Entre janeiro e o início do mês de maio foram registradas cerca de 54 ocorrências de colisões de veículos em postes de energia elétrica no Acre. Os dados foram divulgados pela Energisa, empresa responsável pelo serviço de distribuição de energia no estado.

A empresa alerta que, além dos riscos à vida, essas batidas nas estruturas da rede elétrica geram a interrupção do fornecimento de energia em residências, escolas, comércios e hospitais, além de causar transtornos no trânsito.

Homem de 52 anos morre após colidir moto em poste de iluminação pública em Rio Branco

Somente no último dia 28 de maio, mais de 400 clientes ficaram sem energia elétrica por conta de uma ocorrência envolvendo batida em poste. E, devido às mais de 50 ocorrências este ano, cerca de 23 mil clientes no Acre tiveram fornecimento de energia elétrica prejudicado.

Em todo o ano de 2022, a empresa contabilizou 313 ocorrências relacionadas a batidas de veículos em postes. Para minimizar o impacto aos clientes, a Energia informou que tem investido em tecnologias, automação e medidas de prevenção.

“A Energisa investe continuamente na automação da rede elétrica para reduzir o número de clientes atingidos em situações como esta. Contamos com um centro de operação integrado moderno que possibilita esse monitoramento 24 horas por dia e quando a situação permite, realiza manobras telecomandadas, de forma remota, para restabelecer a energia elétrica com segurança e agilidade. Nesses casos de queda de postes e fios partidos, os clientes devem manter distância do local e registrar ocorrência nos canais oficiais da distribuidora”, afirmou a coordenadora de saúde e segurança da Energisa no Acre, Gabriella Mendes.

G1 Ac

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram