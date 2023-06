Empresário vai tirar satisfação com criminoso, troca tiros com bandidos e é morto em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiente (BPA), realizou na terça-feira, 06, a conclusão da Capacitação para Operação com Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA), segunda edição de 2023. A solenidade ocorreu no auditório da unidade operacional.

O curso ocorreu de 31 de maio a 06 de junho, com uma carga horária de 40 horas/aulas, divididas entre teorias e práticas. Vinte e oito profissionais foram certificados e estão aptos para atuar nas suas respectivas áreas.

A capacitação atendeu, além de integrantes da PMAC, Marinha do Brasil, ICMBio, FUNAI, IMAC, CIGMA/SEMAPI e Tribunal de Justiça.

Por ocasião do evento foram entregues medalhas de tempo de serviço de dez e vinte anos para militares do batalhão, além de mimos para autoridades que contribuiram com o trabalho da unidade operacional.

Estiveram presentes na solenidade o deputado estadual Pedro Longo, a secretaria adjunta de planejamento Kelly Lacerda, Cadmiel Bonfim que atualmente compõe a secretaria de Estado de governo, além de oficiais e praças da Polícia Militar e autoridades civis.

“Agradeço aos parceiros que fizeram este curso acontecer, e nós queremos sempre buscar o conhecimento e a qualificação do nosso efetivo, se possível ajudar os órgãos que estão diariamente conosco nas ações a também melhorar a mão de obra de seus profissionais”. Finalizou tenente-coronel K. Albuquerque, comandante do BPA.

PMAC

