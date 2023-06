Polícia Civil cumpre 14 mandados de busca e apreensão na Capital e interior do Acre e prende duas pessoas em flagrante

Um caso de tentativa de homicídio ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, 02, foi registrado no município de Xapuri, distante cerca de 188 km da capital do Acre.

De acordo com informações, o PM J. Carlos que não estava de serviço, teve de usar sua arma para conter um indivíduo que esfaqueou outro homem e não contente de ter tentado matar o outro, tentou invadir o hospital, onde a vítima estava sendo socorrida para tentar “terminar”.

O que foi relatado:

O homem identificado pelo nome de Adelson Ferreira Nunes, de 46 anos, mais conhecido pelo apelido de “Dunga”, que tentou matar o idoso, João Rinaldo Alves Maia, de 63 anos, a quem desferiu golpes de faca, foi baleado pelo PM.

Populares socorreram a vítima foi levada para o Posto de Saúde no bairro Sibéria, localizado do outro lado do rio Acre, onde ocorreu a tentativa de homicídio.

“Dunga” não satisfeito pelo fato da vítima ter sobrevivido, foi ao Posto de Saúde, com a intenção de finalizar a tentativa de homicídio contra o idoso.

O policial militar J. Carlos que reside próximo ao Posto de Saúde, foi chamado para tentar conter o agressor.

Ao chegar na Unidade de Saúde, o militar testemunhou a tentativa de invasão e ameaça aos presentes feitas por “Dunga”, que ainda estava armado com a mesma faca que esfaqueou João Rinaldo.

Quando o policial deu ordem de prisão a Adelson, esse investiu contra o militar que para se proteger e terceiros, efetuou três tiros em “Dunga”, que foi socorrido ali mesmo no Posto de Saúde.

Após a ação o militar se apresentou no Quartel Geral da PM daquela cidade. o caso está sob a guarda do delegado plantonista, Ricardo Castro, os dois tiveram que ser transferidos para a Capital, onde passariam por cirurgia.

