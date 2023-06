Passageiro de táxi é preso com mais de 4 quilos de drogas na BR 364

Um passageiro de um táxi foi preso com mais de quatro quilos de drogas durante uma fiscalização na BR-364, interior do Acre, nessa quinta-feira (1º), das equipes do Grupo Especial de Operações de Fronteira (Gefron). O táxi tinha saído de Cruzeiro do Sul sentido Tarauacá, cidade vizinha.

No km 680 da rodovia, as equipes policiais pararam o veículo que levava o motorista e o suspeito. O condutor falou que tinha sido contratado para levar o passageiro até a Comunidade Gregório, em Tarauacá.

Os policiais fizeram uma busca pelo carro e acharam, no tapete do banco do passageiro, uma mochila com dois tabletes de cloridrato de cocaína. O acessório ainda tinha algumas pacotes de skunk.

Ao todo, a quantidade apreendida pesou 4,185 quilos. O passageiro foi identificado como dono do material e foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O motorista também foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas como testemunhas dos fatos. O passageiro confessou, segundo a polícia, que pertence a uma organização criminosa.

G1

