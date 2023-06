Vereadora Ivoneide Bernardino participa do 2° Fórum de Políticas Culturais de Sena Madureira

Uma das principais apoiadoras do segmento cultural em Sena Madureira, a vereadora Ivoneide Bernardino (MDB), participou do 2° Fórum de Políticas Culturais promovido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, no início da noite de ontem (31).

O evento reuniu fazedores de cultura do Município, e teve como palestrante o Secretário Municipal de Cultura do Município de Cruzeiro do Sul, Aldemir Marciel, que dentre os principais assuntos, falou sobre a Lei Paulo Gustavo.

Em sua fala, Ivoneide parabenizou o Prefeito Mazinho Serafim, e a Secretária Lourdes Gregório, pela iniciativa. “Foi uma satisfação participar desse momento histórico de construção das políticas de cultura de nosso município. Parabéns aos organizadores na pessoa da secretária Lourdes Gregorio, e do Prefeito Mazinho Serafim”, disse

Ao longo de seu mandato, Ivoneide tem apoiado vários segmentos culturais, tais como, quadrilhas juninas, hip-hop, grafite, entre outras ações desenvolvidas pelos jovens senamadureirenses.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram