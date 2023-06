Morre Raimunda Nonata, moradora antiga do Rio Iaco, vítima de câncer

Queridinhas do público que visita o Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco – Capital do estado do Acre, as onças pintadas Maiara e Maraisa, serão levadas para fora do estado para um período de namoro.

Elas já atingiram a idade adulta e como estão prestes a entrar no cio, a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pela administração do parque, está finalizando as tratativas para a remoção da dupla.

A princípio, o destino de Maiara e Maraisa é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o CENAP, e Atibaia, interior paulista. Elas irão passar por um período de adaptação até que estejam prontas para dividirem o mesmo espaço com um macho.

A data certa da transferência ainda não está confirmada, mas faz parte de um plano de reprodução do CENAP/ICMBIO

