Em Rio Branco; PM prende foragido da justiça e recupera motocicleta roubada

Na última segunda-feira, 29, dois homens que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em flagrante por ameaça e extorsão a empresários da área central de Cruzeiro do Sul. Com eles foram encontrados pouco mais de R$ 5 mil e uma lista com os nomes e valores a serem cobrados.

A guarnição de serviço de Rádio Patrulha da Pm foi acionada para uma ocorrência de ameaça no Centro, próximo ao Mercado Joãozinho Melo. Ao chegar no local a Polícia Militar avistou os supostos autores com as características repassadas e fez a abordagem.

“Foi encontrado no bolso de um deles uma quantia no valor de R$ 4.950 que, segundo ele, teria sido de extorsão, cobrança de “caixinha”, dos comerciantes para a facção Comando Vermelho. Foi encontrado com o segundo abordado uma quantidade no valor de R$ 51 reais e uma lista com os nomes de comércios e valores a serem cobrados”, citou a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

Os homens, que já tinham passagem pela polícia, foram presos novamente e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por Sandra Assunção- Ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram