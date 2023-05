Vídeo- Acidente na BR 364 próximo ao presidio de Sena Madureira

O jovem Jair Albuquerque da Silva, 23 anos, foi ferido com um tiro na noite deste domingo (28), enquanto caminhava no Beco do Abacaxi, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Foto: ContilNet

Segundo informações do pai da vítima, Jair estava passando por uma parte mais escura do beco e acabou sendo ferido um tiro no joelho direito. O disparo teria sido efetuado pelo vizinho da vítima. Mesmo ferido, Jair conseguiu sair do beco correndo e entrou na casa da família dele, que fica próxima ao local do crime. Após a ação, o autor do crime fugiu do local sem ser percebido.

Familiares da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros ao jovem, que foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ithamar Souza, ContilNet

