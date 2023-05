Lula recebe Nicolás Maduro nesta segunda-feira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Agência de Negócios do Acre (Anac), participou no último sábado, 27, na sede do Sebrae em Rio Branco, da assinatura do convênio para realização do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), destinado a empresas que desejam se qualificar para começar a exportar ou ampliar suas vendas internacionais.



O convênio foi assinado pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, e pelo superintendente do Sebrae-AC, Marcos Lameira. Na primeira etapa, 50 empresas serão atendidas. O investimento é de R$ 650 mil.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, destacou que a capacitação é mais um passo importante para o fortalecimento da política de comércio exterior: “Existe um plano de trabalho conectado com o setor privado que visa, principalmente, à quebra de barreiras alfandegárias para a expansão das exportações e importações. As pautas do governo federal, do governo do Estado e do setor privado são convergentes”.

Ainda de acordo com Mesquita, a capacitação das empresas aprimora a industrialização. Ao citar as demandas apresentadas nas visitas técnicas realizadas no Peru e nas aduaneiras de Assis Brasil e Epitaciolândia, o gestor ressaltou o objetivo de identificar entraves e promover iniciativas que melhorem a produtividade e a competitividade.

Anac destacada

Durante o encontro, o papel da Anac foi destacado por Jorge Viana. A agência é uma sociedade de economia mista, vinculada à estrutura governamental, que trabalha para estabelecer parcerias com o setor privado de forma alinhada às políticas, programas e projetos do governo do Estado.

Por Jairo Carioca- Agencia do Notícias do Acre

Fotos: Clemerson Ribeirore

