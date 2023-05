Atividades comemorativas dos 107 anos da PM são realizadas no interior do Estado

Com o objetivo de festejar os 107 anos da Polícia Militar do Acre (PMAC), o comando do 7º Batalhão (7º BPM), localizado em Tarauacá, também realizou uma programação durante a última semana, com direito a torneio de futsal, exposição e homenagens.



Nos dias 24 e 25 de maio, aconteceu um torneio de futsal entre militares das unidades que compõem o batalhão, integrantes de outras forças de segurança, como o Instututo de Administração Pentenciária (Iapen), Corpo de Bomeniros (CBMAC), além de um time formado por pessoas da comunidade.



Ainda no dia 25, houve uma exposição, em que o quartel abriu as portas para receber a comunidade em geral, que pôde conhecer um pouco mais sobre o trabalho policial, armamentos, equipamentos, entre outros materiais utilizados no serviço. Uma homenagem aos militares que ingressaram recentemente na reserva remunerada também foi realizada durante a exposição.

Para fechar as atividades, na manhã desta sexta-feira, foi realizado um culto com a presença do comandante do Batalhão, tenente-coronel Jamisson Neri e demais militares. Ao final, foi servido um coffee break aos presentes.

Assessoria de Comunicação da PMAC

