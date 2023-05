Vereadora Ivoneide Bernardino solicita construção de casas populares em Sena Madureira

O governador Gladson Cameli reuniu-se, nesta terça-feira, 23, em Brasília, com a deputada federal Socorro Neri, com quem tratou sobre apoio para iniciativas visando o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Acre, com geração de emprego e renda para a população.



O governador afirmou sentir-se plenamente representado pela deputada, lembrando que ela está no Poder Legislativo mas também tem experiência no Executivo, quando foi prefeita de Rio Branco, o que, entende, reforça a sua compreensão e disposição em ajudar o Estado e, em consequência, a população.

“Temos grandes desafios. O primeiro, do qual não abro mão e tenho certeza de que a senhora também não, é de ajudar as pessoas”, disse o governador, ressaltando o importante papel da deputada no apoio ao governo via Congresso Nacional.

“Ninguém governa só e uma deputada federal tem importância muito grande para ajudar no desenvolvimento do estado e me sinto representado pela senhora na capital federal e no Congresso Nacional”, reforçou o governador, que também já foi deputado federal e senador da República.



“Nosso mandato está à sua disposição”, disse a deputada, afirmando que o governador é parceiro que está “sempre cuidando do Acre de forma ética, correta e dedicada”.

Festividade

O apoio foi reforçado pelo deputado Zezinho Barbary, com quem Gladson Cameli também se reuniu, em Brasília, para alinhar ações de interesse do Acre. O deputado aproveitou para convidar o governador para as festividades de aniversário do município de Porto Walter – onde foi prefeito -, comemorado em junho. O governador reforçou o seu carinho pelo município e o empenho em garantir melhorias para a população local, além de todo o estado.

Por Dilma Tavares- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Pedro Devani/Secom

