Bolsa Família: Pagamentos Continuam Hoje

Se você é uma das famílias que está inscrita no programa Bolsa Família, fique atenta. O governo prossegue nesta segunda, dia 22, com nova rodada de pagamentos. Serão beneficiadas 21 milhões de famílias.

Hoje, segunda-feira, 22 de maio, vão receber os beneficiários com NIS final 3. O benefício continua com a mesma lógica no calendário de pagamento, que é feito com base no último número NIS, nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque pelo período de 120 dias após a data iniciada pelo calendário de pagamento.

Renda mensal do Bolsa Família

O novo Bolsa Família passou por uma reformulação em seus requisitos. O novo Governo passou a exigir renda mensal per capita (por pessoa) de até R$ 282.

Além do mais, para participar do programa a família também deve estar inscrita no Cadastro Único (Cadúnico) e manter o cadastro atualizado pelo menos a cada dois anos. Este item é um dos mais importantes e você não pode esquecer disso.

Regras do Bolsa Família

Para ter acesso ao Bolsa Família é necessário estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, estando elegível para os benefícios sociais do sistema.

Já no Cadastro Único podem se inscrever pessoas nas seguintes condições:

Quem tem renda mensal de até meio salário mínimo (R$ 660) por pessoa;

Quem tem renda mensal familiar total, ou seja, somando todas as pessoas da residência, de até três salários mínimo (R$ 3.960);

Se a renda for maior que estes limites, a família deve estar vinculada ou tentando algum programa ou benefício que precise do Cadastro Único.

Vale ressaltar que a inscrição no CadÚnico não garante a imediata participação no Bolsa Família. É preciso aguardar o trabalho do governo federal, que busca identificar, todos os meses, as famílias que serão incluídas no benefício.

Em maio não terá vale-gás

Neste mês de maio não haverá pagamento do vale-gás, pois os repasses são sempre bimestrais e o último ocorreu em abril.

O Vale Gás nacional usa como base sempre o preço nacional do botijão de 13Kg, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Dessa forma, para estabelecer o valor do vale-gás de junho, a agência calcula o valor médio do gás de cozinha no país nos últimos seis meses, entre dezembro/22 e maio/23.

Calendário do Bolsa Família em maio

Benefícios com NIS final 1 18 de maio;

Benefícios com NIS final 2 19 de maio;

Benefícios com NIS final 3 22 de maio;

Benefícios com NIS final 4 23 de maio;

Benefícios com NIS final 5 24 de maio;

Benefícios com NIS final 6 25 de maio;

Benefícios com NIS final 7 26 de maio;

Benefícios com NIS final 8 29 de maio;

Benefícios com NIS final 9 30 de maio;

Benefícios com NIS final 0 31 de maio.

