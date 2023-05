Salário de maio será antecipado aos servidores do Estado

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) abrirá inscrições para o Curso de Formação Inicial e Continuada destinado aos assistentes educacionais e professores mediadores da Educação Especial, lotados nas escolas da rede pública estadual do Acre, que atuam no Ensino Fundamental e Médio, nos 22 municípios.

As inscrições estarão abertas entre 22 de maio e 7 de junho e devem ser realizadas pelos seguintes endereços eletrônicos:

O curso de formação é uma das metas estabelecidas pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e também pelas políticas educacionais de formação da SEE. O objetivo é promover a capacitação desses profissionais, no contexto da educação inclusiva, em que o ato educativo deve considerar a singularidade e a diversidade do aluno com deficiência.

A formação será oferecida por meio da plataforma Moodle (ead.ac.see.gov.br), além de alguns encontros presenciais. Após o período de matrícula, os inscritos receberão um e-mail contendo as orientações para o primeiro acesso à plataforma que, a partir do dia 19 de junho, disponibilizará todos os materiais necessários.

Por Dayana Soares- Agencia de Notícias do Acre

Foto: Mardilson Gomes/

