Adolescente de 15 anos é morto a tiros e mãe fica ferida

O adolescente Jorge Luis Sousa Lino, de 15 anos, foi assassinado a tiros neste domingo (21) na Travessa do Pescador, bairro Belo Jardim, na região do 2º Distrito de Rio Branco. A mãe dele, de 40 anos, também foi ferida na ação dos criminosos.

Conforme a Polícia Militar do Acre (PM-AC), uma equipe do 1º Batalhão fez a prisão de dois suspeitos, de 20 e 21 anos, no bairro das Placas. A dupla estava em um carro que tinha sido roubado no último dia 16 no bairro Xavier Maia.

Com eles, a polícia encontrou ainda duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver, além de munições.

O crime ocorreu no meio da rua por volta das 8h deste domingo. O adolescente morreu no local antes mesmo da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mãe dele levou dois tiros de raspão e, segundo a PM, após receber atendimento da equipe do Samu, a mulher foi liberada.

Os presos foram levados para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (Defla), junto com o carro apreendido. Ainda conforme a polícia, o veículo roubado usado no crime estava com a placa adulterada.

O local do homicídio foi isolado para o trabalho da perícia técnica e o corpo do adolescente levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

g1

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram