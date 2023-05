Receita Federal alerta sobre sites que prometem antecipação de restituição de Imposto de Renda

Em pé, Dinho, Júlio Rasec e Bento Hinoto; sentados, Samuel Reoli e Sérgio Reoli: a formação original que fez sucesso em meados dos anos 90Em pé, Dinho, Júlio Rasec e Bento Hinoto; sentados, Samuel Reoli e Sérgio Reoli: a formação original que fez sucesso em meados dos anos 90 Marco Antonio Teixeira/ Agência O Globo

Atenção, Creuzebeck! Vai recomeçar a baixaria! Os Mamonas Assassinas estão de volta, 27 anos após a tragédia aérea que vitimou Dinho, Júlio Rasec, Bento Hinoto, Samuel Reoli e Sérgio Reoli. Com nova formação, o grupo volta aos palcos a partir deste fim de semana. A turnê começa por Salvador, Bahia, neste sábado (20), e depois passa por São Paulo e Rio. O conjunto ainda desembarca em Portugal e nos Estados Unidos. (confira abaixo a agenda).

Os shows incluem não só as músicas que fizeram sucesso nos anos 90, mas também figurinos e até a Brasília Amarela original da época.

Tocando e cantando, Ruy Brissac faz as vezes de Dinho; Beto Hinoto revive no palco o próprio tio, o guitarrista Bento Hinoto; Rhener Freitas fica no lugar do baterista Sérgio; Adriano Tunes, no do baixista Samuel; e o produtor musical Nelson Bonfim homenageia o tecladista Júlio Rasec.

Confira os novos integrantes:

Todos também estão também no elenco do filme “Mamonas Assassinas: o impossível não existe”, que será lançado em 2024.

O repertório dos shows tem 31 músicas, incluindo:

Cabeça de bagre

Chopis Centis

Jumento Celestino

1406

Mundo Animal

Vira Vira

Sabão Crá Crá

Robocop Gay

Tema Pantera Cor de Rosa

Bois Dont’ Cry

Débil Mental

Uma Arlindo Mulher

Lá Vem o Alemão

Sábado de Sol

Não peide aqui, baby

Pelados em Santos

Vira Vira à Portuguesa

Agenda de shows:

20/5 – Salvador

7/6 – São Paulo

11/6 – Santos (SP)

21/6 – Rio de Janeiro

Portugal – a definir

Estados Unidos – a denifi

