Governo promove caminhada no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O governador Gladson Cameli prestigiou o 2º Encontro do Sistema de Controle Interno do Estado do Acre. O evento está sendo realizado pela Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE), no Auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 18, e se estende até a sexta-feira, 19.

O encontro contribui para a qualificação do quadro da CGE e todas as entidades públicas do governo do Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União e Ministério Público do Acre.

Compondo o quadro de palestrantes estão os membros Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), que exerce um papel mobilizador ao criar e promover sistemas de controle para a construção de gestões públicas mais eficientes e assertivas.



Na oportunidade, o governador assinou a ordem de serviço para a construção da nova sede da CGE, no valor de R$ 5,6 milhões, uma parceria com o Acreprevidência, que construirá e doará o prédio para a CGE.

“Sigamos em frente, com independência e responsabilidade. Nossa gestão e a sociedade acreana agradecem. Sem o trabalho dos servidores da CGE não teríamos avançando tanto no controle interno”, destacou Cameli.

O evento conta com as palestras do controlador-geral do Município de Belo Horizonte, Leonardo Ferraz, com o tema: “Ações de integridade como instrumento de melhoria da gestão na prevenção e combate à corrupção”. Secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo e 2º vice-presidente do Conaci, Edmar Camata, com o tema: “Transparência agregando valor à gestão”.

“Esses dois dias de encontro serão muito proveitosos e irão trazer excelência para o nosso trabalho. À pedido do nosso governador, estamos avançando na transparência da gestão governamental e cumprindo nossa missão no controle interno”, ressaltou a controladora-geral do Estado do Acre, Mayara Lima.

E a palestra do controlador-geral do Estado de Rondônia e 1º vice-presidente do Conaci, Francisco Lopes Netto, com tema: “O papel do sistema de controle interno no suporte à gestão e fiscalização de contratos”. E do auditor-geral do estado da Bahia, Luís Augusto Rocha, com o tema: “O papel do controle interno na nova lei de licitações e contratos”.



“O nosso papel é a defesa do controle interno, gerando conhecimento, institucionalizando os aspectos de vanguarda. A atuação do Conaci engloba cursos, capacitações, seminários e troca de experiências. Essa parceria do Acre com o Conaci reforça o compromisso do governo com o controle interno”, enfatizou o 1º vice-presidente do Conaci, Francisco Lopes Netto.

Por Emilly Souza- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram