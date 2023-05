Estuprador foragido do Acre é preso em Rondônia

O presidiário Fraksmildo Oliveira de Souza, conhecido como “Maníaco do Quinari”, foi preso na tarde de quarta-feira, 17, em uma fazenda na região do Distrito de Abunã, em Rondônia. Ele é acusado de praticar assaltos no estado vizinho.

Além dos assaltos, o criminoso é suspeito de ter cometido estupros em vários bairros de Rio Branco, utilizando uso excessivo de violência contra as vítimas.

As fotos do criminoso começaram a circular nas redes sociais e se espalharam rapidamente pela região após o delegado Carlos Bayma, da Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, pedir que a população denunciasse caso o acusado fosse visto.

De acordo com a polícia, o criminoso, considerado de alta periculosidade, estava cumprindo pena no presídio de Rio Branco e, por ter alcançado parte da pena, foi beneficiado com o regime semiaberto e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Porém, dois dias depois de ser colocado no regime semiaberto, ele tirou o equipamento e começou a cometer crimes.

Antes de chegar a Rondônia, Oliveira cometeu assaltos e outros crimes no Acre. Ele conseguiu fugir do estado disfarçado de trabalhador, quando pegou uma carona com um caminhoneiro.

Quando chegou no Distrito do Abunã, foi até uma fazenda e pediu comida e água ao dono, porém, o proprietário da fazenda reconheceu Oliveira de uma fotografia exibida em um programa de TV e comunicou os policiais do 9º Batalhão da Policia Militar de Rondônia, que conseguiram prender o criminoso.

