Maioria dos ministros do STF vota pela condenação de Collor

O governo do Acre entregou nesta quarta-feira, 17, a reforma e ampliação do prédio das rádios Difusora AM e Aldeia FM, em Sena Madureira. As emissoras integrantes do Sistema Público de Comunicação receberem investimentos na ordem de R$ 344,2 mil. A solenidade contou com a participação do governador Gladson Cameli.

“As rádios cumprem um papel importantíssimo e temos priorizado reestruturar não só os prédios, mas também colocar equipamentos modernos para que os ouvintes tenham um serviço de qualidade”, comentou o governante.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, destacou o cuidado da atual gestão com os veículos estatais. “Nunca foram feitos tantos investimentos na área da comunicação. Agradecemos o governo do Estado por tudo que tem sido feito em prol das nossas rádios públicas, principalmente no interior. Quem ganha com isso é a nossa população”, afirmou.

A rádio do município não recebia melhorias estruturais há mais de 17 anos. Desta vez, o espaço ganhou nova pintura, troca da cobertura, revestimento acústico, instalações elétricas e hidrossanitárias e construção de novas salas, entre outras benfeitorias.

Emissora pública está há 43 anos no ar. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Apresentador do Programa da Tarde, o radialista Isaque Silva comemorou as melhorias realizadas no prédio. “Esta reforma ficou muito boa e temos agora um excelente ambiente de trabalho . O governo está de parabéns por esse investimento”, declarou.

Revitalização da rodoviária

O terminal rodoviário da terceira maior cidade acreana também foi entregue pelo governador Gladson Cameli. Revitalizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), o local, que estava desativado há vários anos, recebeu diversas intervenções.



“Investimos cerca de R$ 600 mil nesta reforma. A rodoviária ganhou nova cobertura, forro, sistema de vigilância eletrônica, banheiros e melhoramos o pátio onde os veículos estacionam. Estamos entregando um espaço salubre e digno para a população de Sena Madureira”, explicou Glauber Mappes, titular da Seop.

Por meio de termo de cooperação técnica, o governo do Estado repassou a administração da rodoviária para a Prefeitura de Sena Madureira. “Vamos trabalhar para que este lugar entre em funcionamento nos próximos dias. Além de receber os ônibus, queremos que aqui seja referência para táxis e mototáxis”, explicou Mazinho Serafim, gestor municipal.



Em homenagem a Ulisses Modesto, falecido hoje, o terminal levará o nome do ex-prefeito de Sena Madureira. “Já solicitei a nossa equipe de governo para encaminhar o projeto de lei para que a Assembleia Legislativa possa votar o quanto antes”, assegurou Cameli.

Por Wesley Moraes- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram