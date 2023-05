Cientistas detectam a presença de “monstros celestiais” fora da Terra

Imagine um mundo onde as pessoas se surpreendem quando as famílias não se encaixam no molde tradicional. Um pai solteiro? Que horror! Uma mãe solo por escolha? Chocante! E nem me faça começar a falar sobre uma mulher ter filhos com pais diferentes – isso é praticamente escandaloso! Esta é a realidade em nossa sociedade, onde a crítica muitas vezes se torna a convidada indesejada na mesa de jantar.

Agora, conheça a usuária do TikTok, maggiesmuffinss, uma mulher da Flórida, EUA, que virou o jogo e dança ao som da sua própria música. Críticas? Para ela, são como água batendo nas costas de um pato. Esta mulher, imperviosa ao julgamento da sociedade, tornou-se uma especialista na arte da autodefesa – e ela tem seu próprio estilo único.

Maggie, veja só, tem 13 filhos com 8 pais diferentes, e todos eles são extremamente apegados a ela. Ela postou recentemente um vídeo no TikTok que é o exemplo perfeito de sua atitude de “não estou nem aí”. Dançando e rindo com seus filhos, com uma música animada como trilha sonora, ela parece gritar do topo dos telhados, “E daí?”

O vídeo, que já acumulou mais de um milhão de visualizações, termina com um gesto desafiador dos filhos dela para a câmera – os dedos do meio levantados. Uma mensagem clara para aqueles que ousam julgar.

E a internet? Está aplaudindo essa mãe. Comentários como, “Pensei que eram seus irmãos, você parece tão jovem”, “Isso é da sua conta” e “Deixe ela em paz, ela está feliz com seus filhos”, inundaram a página. Alguns simplesmente ficaram impressionados, “Mal consigo lidar com meus próprios filhos ou marido, ela é incrível”, e “Tiro o chapéu para ela! Estou sobrecarregada com apenas três filhos.”

Isso só mostra que, enquanto nossa sociedade muitas vezes desaprova o não convencional, há aqueles que o abraçam, vivendo a vida em seus próprios termos, e ganhando aplausos, não desprezo. Porque, como a Maggie mostrou, não se trata de se encaixar no molde, mas sim de quebrá-lo.

Por Lucas

