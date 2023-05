60 Policias foram condecorados na manhã desta terça-feira

O corpo de um homem foi achado na manhã desta terça-feira (16) no bairro Preventório, próximo ao Rio Acre, em Rio Branco, em estado avançado de decomposição. A suspeita da polícia é que seja do idoso Antônio Cândido da Silva, de 71 anos, que sumiu após fugir do Pronto Socorro de Rio Branco durante atendimento médico.

A informação foi confirmada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) ao g1. O comunicante ligou informando que havia encontrado um cadáver em decomposição. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi ao local para fazer a remoção do corpo.

Família procura por idoso de 71 anos que sumiu após dar entrada no PS de Rio Branco

A Polícia Militar fez o isolamento para o trabalho da perícia técnica. Ainda não há informações se o corpo tem marcas de violência ou se foi morte natural.

Desaparecimento de idoso

Antônio Cândido da Silva, de 71 anos, está desaparecido desde quinta-feira (11), quando saiu do Pronto Socorro de Rio Branco enquanto recebia atendimento. Ao g1, o filho dele, João da Silva disse que o pai é da zona rural de Xapuri e que não gostava de ir para cidade. Segundo ele, o idoso precisou buscar atendimento médico após sentir dores no peito e foi, inicialmente, para o hospital de Xapuri na terça-feira (9).

Por conta do quadro clínico, ele foi transferido de ambulância para o Pronto Socorro da capital acreana na quinta-feira (11). Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), ele deu entrada na ala clínica de emergência onde não pode ficar acompanhante.

O idoso recebia atendimento quando disse que não queria ficar internado, saiu e foi embora. Ainda conforme a Saúde, como ele estava lúcido, a “equipe médica não podia segurá-lo”. Os funcionários da unidade ainda tentaram avisar ao acompanhante, mas quando localizaram do lado de fora da unidade, o idoso já havia saído do prédio.

Desde então, a família busca por notícias de Antônio. Após a informação de que o corpo achado pode ser de Antônio Silva, a reportagem voltou a falar com o filho, mas ele disse que ainda não estava sabendo e que estava retornando de Xapuri para Rio Branco. “Minha irmã que continua em Rio Branco acabou de me ligar dizendo que acharam um corpo perto do rio, mas ainda não tinha confirmação se é nosso pai.”

O filho tinha contato que chegou a falar com o idoso pelo celular após ele sair do hospital, mas que o pai só falou frases desconexas e depois o telefone dava desligado.

“Na sexta ele me atendeu, ficou falando coisa com coisa, que estava perto de um igarapé ou rio. E depois não consegui mais falar com ele. Arrumei um barco, procurei ele em vários lugares, mas nada. Registramos o boletim de ocorrência na delegacia sobre o desaparecimento dele. Ele não tinha costume de ir pra hospital, ficou nervoso, ele é de zona rural, mora a 26 quilômetros de distância de Xapuri, ele não gosta de cidade. Estamos todos procurando por ele e pedindo ajuda por notícia”, disse o filho.

g1

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram