Em Manoel Urbano; Moto Táxi goleia Santa Rosa e é campeão da 2ª Copa Intermunicipal Murbanense de Futsal

Nesta quarta-feira, Richard, ex-Corinthians, foi afastado do Cruzeiro após ter o nome citado em esquema de apostas esportivas, investigado pelo Ministério Público de Goiás, na Operação Penalidade Máxima II. O atleta apareceu em conversas de apostadores anexadas no processo, divulgadas pelo GE.

“O Cruzeiro comunica que o atleta Richard está afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional”, divulgou a Raposa em suas redes sociais.

O volante, na época no Ceará, teria recebido um depósito de R$40 mil, conforme os prints presentes no inquérito, para receber cartão amarelo na partida entre Ceará e Cuiabá, que terminou em empate por 1 a 1. O que de fato aconteceu, aos 12 minutos da segunda etapa. Até o momento, o atleta ainda não se tornou réu no caso.

Recentemente, Richard vinha sendo titular desde a chegada do técnico Peppa. Com o afastamento, o volante está fora do confronto desta quarta-feira contra o Fluminense, pela quinta rodada do Brasileirão. A bola vai rolar para o confronto às 21h (de Brasília), no Mineirão.

