Decisivo na jogada do gol da vitória do Athletico, Erick se mostra arma ofensiva

O Athletico anunciou as rescisões dos contratos do lateral-esquerdo Pedrinho e do volante Bryan García, citados em investigações sobre esquema de apostas. O clube comunicou a decisão pelas redes sociais nesta sexta-feira (12).

Pedrinho e Bryan García ainda não são réus, mas os nomes deles aparecem em mensagens reunidas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Pelos prints de conversas de apostadores, Pedrinho teria recebido R$ 70 mil para levar um amarelo em Athletico x Cuiabá. Já Bryan García teria recebido R$ 50 mil para levar um amarelo em Athletico x Fluminense.

Caso a Justiça receba a denúncia, os dois podem virar réus. Já são 15 jogadores denunciados no Brasil, a maioria por descumprimento ao Artigo 41 do Estatuto do Torcedor, que prevê reclusão de dois a seis anos e multa.

Por Fernando Freire

