Homem tenta executar travesti e é morto pela polícia

Um homem identificado por Marcos Ferreira da Costa, de 42 anos, disparou contra um travesti usando uma arma de fogo calibre 380, em seguida trocou tiros com os policias que foram atender a ocorrência, o travesti ainda não foi identificada pela nossa reportagem.

Marcos foi atingido, indo a óbito no local do ocorrido, próximo a unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Corrente, segundo Distrito de Rio Branco. A troca de tiros aconteceu na noite do último sábado (6), o caso segue sendo investigado pela polícia da capital.

