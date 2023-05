Postos de combustíveis do Acre são vistoriados pelo Ipem para análise de produtos

O Instituto de Pesos e Medidas do Acre (Ipem-AC) iniciou uma série de vistorias em postos de combustíveis do estado como parte das ações do Plano Nacional de Vigilância de Mercado, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Nessa quinta-feira (4), as bombas de combustíveis de postos de Rio Branco foram inspecionadas, e a partir da próxima segunda-feira (8) as equipes devem fazer vistorias no interior do estado. Desde janeiro, 22 postos foram vistoriados na capital acreana.

“O Ipem, como órgão delegado do Inmetro no Acre, está dando continuidade às atividades do Plano Nacional de Vigilância de Mercado, campanha nacional orientativa do Inmetro. Na semana do dia 2 a 5, o Ipem está fiscalizando educativamente os estabelecimentos que comercializam combustíveis, e a partir de 8 de maio seguirá com as vistorias periódicas no interior do estado do Acre”, explica Iuçara Souza, diretora-presidente do Ipem.

A ação busca, inicialmente, orientar comerciantes e clientes sobre a importância da regularização de produtos. Estabelecimentos que apresentarem irregularidades, serão orientados a corrigir a situação. Porém, em caso de reincidência, os infratores estão sujeitos a multas de R$ 100 a R$ 1,5 milhão.

O Ipem informou que ainda não registrou irregularidades nos postos em 2023, apenas reparos necessários em equipamentos de medição, realizados por profissional mecânico credenciado pelo órgão.

Em caso de denúncia de irregularidades, é possível comunicar através da ouvidoria do Inmetro, pelo telefone 0800 285 1818, disponível de segunda a sexta-feira, entre 9h e 17h, ou através do site . O Ipem-AC pode ser acionado através do telefone (68) 3229-5566.

Por Victor Lebre, g1

