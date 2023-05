Polícia Militar recupera moto roubada e apreende arma de fogo no Aviário

Uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (ACRE) recuperou, na noite desta quarta-feira, 3, uma arma de fogo e uma motocicleta roubada, durante ocorrência no bairro Aviário, em Rio Branco.

Os militares foram acionados por uma vítima de tentativa de roubo, que relatou que estava em direção à sua casa, quando dois indivíduos em uma motocicleta tentaram assaltá-lo, em posse de um revólver .38. A vítima, que é policial civil, conseguiu evitar o assalto, e os criminosos fugiram a pé, abandonando a moto e a arma de fogo.

A guarnição conduziu os itens à delegacia para os devidos encaminhamentos.

Assessoria de Comunicação da PMAC

