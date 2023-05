Idoso é atropelado e morre ao tentar atravessar via em Rio Branco

O idoso Fernando Araújo da Silva, de 67 anos, foi vítima de um atropelamento e morreu na manhã desta quinta-feira, 4, na Estrada Dias Martins, no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Fernando foi tentar atravessar a via correndo e foi atropelado por uma motorista que trafegava em veículo modelo CrossFox, de cor branca, placa MZQ-9303, que trafegava no sentido bairro-centro. Com o impacto, o idoso foi arremessado no para-brisa no carro, vindo a bater a cabeça, em seguida caiu no chão. “Ele tentou atravessar a rua correndo e entrou na frente do carro, não deu tempo frear”, disse a motorista.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo idoso que já se encontrava morto.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

O corpo de Fernando foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A motorista foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes para prestar esclarecimentos. O veículo foi removido e entregue a familiares.

Por Davi Sahid-ac24horas

