Bancada Federal do Acre discutirá destinação e execução de emendas com governo e prefeituras nesta sexta-feira

Os deputados federais e senadores estarão reunidos com o governo do estado e os gestores municipais, nesta sexta-feira, 05, para tratar da aplicação dos recursos destinados pelos parlamentares.

Serão dois momentos. Às 10h da manhã, a Bancada Federal se reunirá com a equipe do governo do estado no auditório da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), no Palácio das Secretarias. E às 14h30, será com os prefeitos e gestores municipais, na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC).

O Acre tem 8 deputados federais e 3 senadores. Cada deputado indica R$ 32,1 milhões e cada senador R$ 59 milhões – total de R$ 433,8 milhões – em emendas individuais por ano. Obrigatoriamente, metade desse valor é destinado para a saúde.

Somados aos R$ 284,8 milhões em emenda de bancada, que os parlamentares indicam coletivamente, são R$ 718,6 milhões em recursos injetados, anualmente, nas gestões do estado e dos municípios.

O principal objetivo dos encontros com os gestores é alinhar as indicações das emendas parlamentares com os projetos e demandas.

Serviço

Reunião da Bancada Federal com o Governo do Estado

Sexta-feira, 05/05 – 10h

Auditório da SEPLAN – no Palácio das Secretarias, Centro

——

Reunião da Bancada Federal com Prefeitos e Secretários Municipais

Sexta-feira, 05/05 – 14h30

Auditório da AMAC – R. Isaura Parente, 2931 – Lot. Isaura Parente

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram