(Vídeo) Execução: Bandidos executam detento monitorado na região do Polo Benfica

Uma tentativa de homicídio aconteceu no período da tarde de ontem na cidade de Epitaciolândia, localizada na fronteira do estado do Acre. Um homem foi furado por arma branca (faca), quando estava em um dos bares localizado na Avenida Santos Dumont, já próximo a delegacia da Polícia Federal.

O local já foi palco de várias tentativas de homicídios, além de constante brigas entre pessoas devido o consumo de bebida alcoólica e outros tipos de drogas.

Segundo informações passadas para socorristas dos bombeiros do 6º BPCIF que passavam no local, seria que o homem estava bebendo quando um outro indivíduo (ambos sem identificação), se aproximou e sacou de uma faca.

A vítima foi atingida na região da barriga no lado direto próximo ao umbigo, atingindo o intestino delgado que ficou parte exposto. O homem que não portava documentos, recebeu os primeiros atendimentos no local, até a chegada de uma ambulância do SAMU, que deu prosseguimento e levou o ferido para o hospital.

Informações obtidas no hospital, dão conta que o mesmo chegou estável e recebeu o devido atendimento. Devido a ferimento que atingiu o intestino, foi necessária sua transferência para Rio Branco, onde passaria por cirurgia.

O fato foi ao conhecimento da delegacia por parentes momento depois, onde teriam registrado o Boletim de Ocorrência. Segundo foi informado, os investigadores já estão procurando o suspeito da tentativa de homicídio.

Por Alexandre Lima- Alto Acre

