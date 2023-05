IBGE divulga resultado do censo no final de junho

A coordenação do programa “Justiça Comunitária” tornou público o resultado final do processo seletivo simplificado para a contratação temporária para o cargo de agente comunitário. Deste modo, as classificadas e classificados foram convocados(as) a comparecerem na dinâmica de grupo, que será a avaliação da 2ª etapa do certame. Veja a lista de aprovados https://diario.tjac.jus.br/edicoes.php

Em Sena Madureira, as dinâmicas de grupo ocorrerão no período de 15 a 17 de maio. Os(as) aprovados(as) deverão comparecer no Fórum Desembargador Vieira Ferreira, situado na Rua Cunha Vasconcelos, nº 689 – Centro, conforme a data e horário estabelecido no cronograma.

Já em Cruzeiro do Sul, a 2ª etapa será realizada de 22 a 24 de maio. As avaliações ocorrerão no Centro Cultural do Juruá, situado na Rua Rui Barbosa, nº 300 – Centro, Praça João Pessoa. O não comparecimento implicará na eliminação do(a) candidato(a) do processo seletivo simplificado.

O resultado provisório da 2ª etapa será divulgado no dia 6 de junho de 2023.

