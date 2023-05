Senador Alan Rick é aclamado novo presidente do União Brasil

Em parceria com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), a Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac), realiza neste domingo, 30, o 11° Campeonato Estadual de Taekwondo. O evento é realizado no ginásio do Colégio Acreano, em Rio Branco.

Esse torneio é o mais importante do estado, e é um evento classificatório para o ranking nacional, em diversas categorias, desde o infantil até o juvenil. “Nós temos 117 atletas inscritos, é um campeonato que vale cinco pontos para o ranking, e os campeões se habilitam a participar em competições a nível nacional”, explica o presidente da Feteac, Tiago Marques.



De acordo com o diretor de Esportes da SEE, Júnior Santiago, o fomento do esporte é importante para o governo, que realizou investimentos para modernizar o aparato tecnológico utilizado para realizar a competição. “Na parceria com a federação, nós viabilizamos a aquisição dos equipamentos eletrônicos utilizados para contabilizar a pontuação. É tudo digitalizado, o que facilita a contagem de pontos. Quem for campeão aqui, hoje, vai estar classificado para o campeonato brasileiro de Taekwondo”, conta.



O governador Gladson Cameli prestigiou o evento, e reforçou o empenho do governo com o esporte e com a juventude. “Enquanto governador, podem contar comigo para essas pautas positivas. As crianças são o futuro do nosso estado, e o esporte transforma vidas, agradeço à Secretaria de Educação, e também ao Júnior por apoiarem essa iniciativa”, disse.



Amanda Rosa é uma das jovens competidoras de artes marciais no Acre. Com 14 anos, a menina já ostenta a faixa verde, com ponteira azul pela academia WLBrothers. “Treino desde os 10 anos, e o Taekwondo já faz parte da minha vida. Amo competir e treino muito. Pensei em não participar, mas eu vim porque gosto muito desse esporte”, declarou.

Amanda compete pela quarta vez, já subiu no pódio quatro vezes: duas vezes conquistou o primeiro lugar, e outras duas ficou em segundo lugar.

Por Vitor Hugo Calixto- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

