O “plano C” de Lira para a presidência da CPMI de 8 de janeiro

A capacitação técnica em hortifrúti, com vistas ao desenvolvimento desse seguimento produtivo da agricultura familiar, é um investimento gradativo do governo do Estado, via Secretaria de Agricultura (Seagri). Esta semana, dois agrônomos do Departamento de Produção Familiar participaram de uma capacitação em olericultura no município de Feliz, no Rio Grande do Sul.

O intercâmbio técnico com esse município gaúcho se deu em razão de se tratar de uma região com altos índices produtivos, graças a uma assistência técnica de excelência. Dessa forma, a capacitação realizada no período de 24 a 28 de abril vai possibilitar a aplicação dessas técnicas junto a esse ramo produtivo rural acreano.

Nesse sentido, a técnica produtiva utilizada nessa região de Feliz é o cultivo protegido em vasos com uso de fertirrigação, técnicas que diminuem o emprego do trabalho pesado dos agricultores, com aumento de produtividade e diminuição de custos.

Segundo o engenheiro agrônomo Diogo Sobreira, a proposta é incentivar os agricultores por intermédio de unidades demonstrativas, com expectativa de selecionar de 5 a 10 agricultores que já estão na cadeia produtiva da olericultura.

“A oportunidade de intercâmbio proporciona a formação de rede de contatos com entidades, empresas e agricultores envolvidos na olericultura, bem como conhecimentos sobre as tecnologias dos sistemas produtivos e perspectiva de propostas futuras a serem incentivadas no estado”, pontuou Sobreira.

Por Neide Santos- Agencia de Notícias do Acre

