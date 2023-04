Marido de Nayara sobre vídeo gravado por ele: “Foi feito para ajudar a pessoa que eu amava”

Quatro dias depois do trágico acontecimento que ganhou repercussão nacional, o empresário Tarcísio Araújo da Mota, de 43 anos, conhecido como Tarcísio Som, marido da cantora Nayara Vilela, de 32 anos, falecida na última segunda-feira, 24, fez um desabafo no Instagram contra pressões de que afirma está sendo alvo por meio das redes sociais.

“Mas agora tudo isso se tornou um grande pesadelo, e estou sofrendo muito com tudo o que está acontecendo. As acusações e julgamentos na internet estão sendo muito difíceis de lidar e não consigo entender como as pessoas são capazes de julgar sem ao menos saber a verdade por completo”, diz Tarcísio em postagem feita na noite desta sexta-feira, 28.

No texto que é ilustrado por uma imagem em que um homem é apontado com o dedo em riste por pessoas que o cercam em uma piscina, o empresário diz entender que o que aconteceu foi uma tragédia e que muitas pessoas estão procurando respostas e culpados para a situação. “Peço a todos que tenham um pouco de empatia e considerem a minha dor e a dor da minha família”, roga.

“Eu amava muito a minha esposa e jamais faria algo para machucá-la ou causar-lhe algum mal. Nós tivemos momentos muitos felizes juntos, mas também passamos por momentos difíceis e desafiadores. A doença dela era uma questão que nós lidávamos juntos, com muito amor e respeito”, continua Tarcísio.

O empresário pede desculpas caso o vídeo que circulou na internet mostrando parte da discussão ocorrida entre o casal antes de Nayara morrer tenha causado desconforto a alguém. Ele reiterou que as imagens foram feitas para enviar à mãe da cantora que, segundo ele, era a única que lhe acalmava.

“Foi feito com a intenção de ajudar a pessoa que eu amava. Peço também que respeitem o momento de dor que estou passando, e que pensem duas vezes antes de fazer julgamentos sem conhecimento pleno dos fatos”.

Tarcísio agradeceu às pessoas que estão lhe prestando apoio e enfatizou o pedido de que as pessoas consigam entender que não existe uma única verdade ou explicação para a tragédia. “Eu estou sofrendo muito, e peço que sejam respeitosos com a minha dor e com a memória da minha esposa”, finalizou.

As investigações relativas à morte da cantora ainda prosseguirão por cerca de 10 dias, de acordo com informações da polícia. O marido prestou esclarecimentos e os vídeos que teriam sido gravados antes do ocorrido e que viralizaram na internet estão sendo averiguados para se constatar se Tarcísio cometeu algum tipo de crime.

Por Raimari Cardoso-ac24horas

