Mãe tem parto prematuro de trigêmeas e pede ajuda para custear mantimentos das bebês

O show do cantor Amado Batista programado para o dia 27 de julho em Rodrigues Alves, interior do Acre, foi suspenso pela prefeitura da cidade. A informação foi divulgada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quinta-feira (27). A municipalidade iria pagar R$ 310 mil pela apresentação do artista na comemoração de 31 anos da cidade.

“Contratação da empresa está suspensa em virtude de correções parciais a serem realizadas no referido processo, em atendimento ao alerta do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). A continuidade do referido processo será retomado tão logo sejam sanadas as inconsistências apontadas”, diz a publicação do DOE assinada pelo prefeito Jailson Pontes de Amorim.

A contratação virou alvo de investigação do Ministério Público do Acre (MP-AC). Para formalizar a notícia de fato, o promotor de Justiça Fernando Henrique Terra considerou as particularidades do município, que possui cerca de 20 mil habitantes e tem deficiências em áreas como saúde e educação, sendo necessário esclarecer os gastos de recursos públicos com a contratação do artista.

O documento indica ainda que o recurso é da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

A apuração do MP-AC foi instaurada para saber se a contratação do show atende ao interesse público e se foram respeitados os princípios e regras previstos na lei de licitações e contratos. Além disso, o órgão investiga também se a realidade financeira e orçamentária do município comporta essa despesa.

Outros shows cancelados

O MP já fez outras ações para cancelar show no interior do estado. Como o show da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius na 23ª edição do Festival do Açaí, em Feijó no ano passado. R$ 319 mil seria o cachê a ser pago pela prefeitura da cidade.

A Vara Cível da Comarca de Brasileia decidiu pela suspensão da contratação da banda Babado Novo, uma das principais atrações do carnaval fora de época da cidade no começo do ano passado, que custaria R$ 100 mil.

O Ministério Público Estadual (MP-AC) pediu à Justiça a imediata suspensão dos shows dupla Thaeme e Thiago e dos cantores Kelvin Araújo e Eros Biondini, agendadas para a feira agropecuária de Tarauacá também no ano passado. O órgão estadual ajuizou uma ação civil pública pedindo a suspensão das apresentações, que juntas somam mais de R$ 340 mil.

