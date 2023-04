Educação realiza aulão inaugural do Pré-Enem Legal para os alunos do ensino médio

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realizou nesta sexta-feira, 28, um aulão inaugural do Pré-Enem Legal, programa idealizado como ferramenta para ajudar os alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública a se prepararem para o exame. O aulão aconteceu no auditório da faculdade U-Verse e abrangeu todas as quatro áreas do conhecimento.

Participaram do aulão, elaborado pelo Departamento de Programas e Ações da SEE, estudantes das escolas Henrique Lima, Colégio Acreano, Alcimar Leitão, Tancredo Neves, Sebastião Pedrosa, Esther Maia de Oliveira, Colégio Militar D. Pedro II e Boa União.

A partir da próxima semana, de acordo com o chefe do Departamento de Programas da SEE, professor Aldino Shattat, os aulões acontecerão também nos municípios do interior. Além disso, também serão ofertadas videoaulas por meio da plataforma Educ (educ.see.ac.gov.br).

Para o Pré-Enem Legal, será disponibilizado aos alunos um material didático da escola Farias Brito, de Fortaleza (CE), uma das escolas que mais aprova alunos no Enem. Também haverá aulas do Pré-Enem vinculadas ao canal Amazon Sat para os estudantes.



O secretário Aberson Carvalho (SEE) lembrou que o programa já aconteceu no ano passado e foi possível verificar o sucesso que os alunos tiveram no Enem, principalmente no que diz respeito às notas das redações.

“Fizemos já no ano passado, inclusive com etapas no interior, e percebemos que houve uma grande melhoria dos nossos alunos no Enem, quando muitos deles conseguiram tirar 960, 940, 920 pontos na redação e esse ano estamos ampliando, avançando, e vamos continuar a caravana nos municípios”, afirmou.

A diretora de ensino da SEE, professora Gleice Souza, destacou que o programa foi idealizado para qualificar ainda mais a aprendizagem dos alunos. “Os estudantes encontram nesse projeto um sistema estruturado, com plataforma digital, material impresso e também com transmissão de aulas”, afirmou.

Para o professor Abdias Costa, que acompanhou os estudantes da Escola Esther Maia de Oliveira, localizada no Bairro Cidade do Povo, o incentivo que o governo proporciona aos alunos é de fundamental importância. “Com o Pré-Enem Legal existe uma probabilidade grande dos alunos serem aprovados, porque o governo está investindo muito”, disse.



Os alunos aprovaram o aulão. Luiz Fernando Bezerra, da Escola Integral Sebastião Pedrosa, disse que a aula está muito acolhedora e que ajuda a estudar para o Enem. “Em casa, muitas vezes, nem sabemos o que estudar e essas dicas estão sendo muito importantes”, disse.

Já a aluna Stefany Melo, do Colégio Militar D. Pedro II, disse que agora com o aulão está aprendendo mais. “Gostei muito desse aulão. Ele vai ajudar muitas pessoas, principalmente quem não tem condições de pagar para fazer um cursinho de pré-Enem”, destacou.

