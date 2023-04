SEE retifica data de posse dos aprovados no concurso da Educação

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), tornou público, no Diário Oficial desta terça-feira, 25, a retificação do subitem 1.1 do Edital n° 044, de 20 de abril de 2023, sobre a posse dos aprovados no concurso da educação.

Com a retificação, as datas de posse em Rio Branco e Cruzeiro do Sul sofreram alteração. Dessa forma, os candidatos deverão comparecer nas datas, locais e horários conforme descrito no Diário Oficial.

Mais informações referentes a este concurso público podem ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do número (68) 3213-2331, e junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do endereço eletrônico [email protected]

Por Consuela Araújo- Agencia de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram