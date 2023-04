Menina tem celular roubado próximo à IFAC em Sena Madureira

Nas primeiras horas desta terça-feira (25), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Acre, deflagrou a 2ª fase da Operação “Repiquete”, com o objetivo de efetivar a prisão de integrantes de organização criminosa com atuação nacional, bem como para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão no município de Tarauacá.

A operação foi desencadeada diante da notícia de possíveis ameaças a agentes públicos na região, visando também combater os principais crimes praticados pela facção: tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, homicídios, entre outros.

Foram presas cinco pessoas, apreendida uma arma, além de dinheiro.

Ao todo foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo um de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa com atribuição estadual.

Repiquete

O nome da operação faz referência aos movimentos de cheia repentina dos rios do Acre após vazante, e remonta à continuidade dos trabalhos realizados pelo Gaeco e PMAC após a deflagração de outras operações de vulto na região.

Agência de Notícias do MPAC

Foto: Gaeco

