Em Sena Madureira; Moradores do Segundo Distrito estão 12 horas sem energia elétrica

Os moradores do Bairro do Segundo Distrito, no Município de Sena Madureira, procuraram a nossa reportagem, para tentar sensibilizar a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no bairro.

De acordo com as famílias residentes no bairro eles estão mais de 12 horas sem energia elétrica, e até o momento os responsáveis pela empresa Energisa ainda não resolveram a situação.

O espaço fica aberto caso a empresa queira se pronunciar.

Por Pelegrino Sobrinho colaborador do AcreOnline

