Caso Nayara: arma não foi encontrada nas mãos da vítima

Um feminicídio foi registrado na noite do último domingo, 23. Marcilene Barros de Oliveira, de 34 anos, foi morta com um tiro de espingarda no peito dentro de sua residência situada no km 86 da rodovia AC-90, Estrada Transacreana na zona rural de Rio Branco. O autor do crime, Antônio José Silva de Souza, de 33 anos, mais conhecido como “Tonho”, após ferir sua esposa, efetuou um tiro na sua cabeça e morreu.

De acordo com informações da polícia, Antônio José passou o dia inteiro do domingo bebendo e durante a noite começou uma discussão com a mulher por motivo de ciúmes, ameaçando Marcilene de morte. Por volta das 22h, Antônio pegou sua espingarda foi até ao quarto aonde sua esposa estava e efetuou um tiro que atingiu o peito da vítima e ao perceber que ela já se encontrava morta, seguiu até a sala de sua casa e efetuou um tiro na sua cabeça.

Moradores da região ao escutarem os disparos da arma de fogo foram até a casa do casal e os encontraram sangrando, em seguida ligaram para a irmã da vítima informando a situação. A Polícia Militar foi comunicada via COPOM pela irmã de Marcilene e quando chegaram ao local, encontraram o casal morto.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada e o médico apenas atestou a morte de Marcilene e Antônio.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Os corpos em seguida foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Esquipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Davi Sahid -ac24horas

