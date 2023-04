PM acaba com festa de facção e apreende arma de fogo

Durante a madrugada no ultimo domingo, 23, equipes de Rádio Patrulha (RP) do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) acabaram com uma festa de uma facção no Conjunto Aroeira, região do Calafate. Um homem de 34 anos foi preso, com arma de fogo e droga.

Em patrulhamento, a equipe notou a aglomeração de pessoas em um Espaço de Festas na localidade. A guarnição, com apoio das outras equipes de serviço, procedeu a abordagem aos cidadãos que se encontravam na festa, sendo encontrado com o homem intitulado organizador do evento, um revólver calibre 38 e uma trouxinha de maconha.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido a Central de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.

A festa seria de uma organização criminosa carioca, que tem ramificações pelo país.

Assessoria de Comunicação da PMAC

