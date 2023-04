Ieptec abre processo seletivo com salário de até R$ 3 mil; inscreva-se

As inscrições ao programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023 foram prorrogadas até o dia 30 de abril. Estudantes de todo o país que tenham entre 14 e 21 anos de idade completos e cursem, no mínimo, o 9º (nono) ano do ensino fundamental podem participar.

Vale ressaltar que, de acordo com o edital de abertura do certame, só é possível fazer apenas uma inscrição, sendo vedada a utilização de documentos de terceiros. Porém, caso seja necessário alterar algum dado cadastral de inscrição já concluída, tal alteração poderá ser realizada até o término do novo período de inscrições.

São 4.382 vagas, mais a formação de cadastro de reserva, disponíveis em todo o país. Do total das vagas, 10% são destinadas aos candidatos com deficiência, e 20% aos que se declararem pretos e pardos.

Para o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, o programa Jovem Aprendiz vai muito além de uma obrigação legal. “Acreditamos que nossa juventude precisa ser motivada e estar inserida nesse momento tão importante que vivemos de retomada dos grandes projetos de desenvolvimento para o país”, afirmou Fabiano.

As inscrições podem ser feitas no site dos Correios.

