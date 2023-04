Adolescente é alvejado com tiro

Policiais penais flagraram duas visitantes que tentavam levar pacotes com drogas escondidos nas partes íntimas para dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, durante visita no último sábado (22).

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), as visitantes levavam maconha e cocaína.

“Com a ajuda de uma máquina de raio-x, e posterior vistoria corporal, foi possível confirmar a presença de entorpecente. O objetivo, sempre será desarticular quadrilhas empenhadas em levar entorpecentes para dentro dos presídios”, informou o Iapen.

g1

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram